O Governo dos Açores definiu os critérios e o montante dos apoios a atribuir a cada agente cultural, que totalizam cerca de 730 mil euros, anunciou o executivo regional.

De acordo com uma nota da Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, a decisão “vai permitir o desenvolvimento de atividades consideradas de relevante interesse” neste ano, num montante de cerca de 730 mil euros, sendo que o apoio é concedido no âmbito do Regime Jurídico de Apoios a Atividades Culturais (RJAAC).

O RJAAC concede apoios nas áreas de audiovisual e multimédia, artes visuais, património cultural, programas interdisciplinares, aquisição de instrumentos musicais, edição de obras culturais, bolsas de criação artísticas e ainda para outros eventos.

Citada no comunicado, a secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, revela que se candidataram aos apoios do RJAAC 290 entidades culturais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As candidaturas “foram analisadas e pontuadas por comissões independentes de apreciação”, enquadradas nas diferentes áreas artísticas apoiadas pelo regime jurídico, acrescenta Sofia Ribeiro.

A titular da pasta dos Assuntos Culturais explica ainda que decidiu “manter o mesmo critério de atribuição dos apoios que tinha sido utilizado em anos anteriores, considerando a valoração atribuída pelas comissões a cada projeto cultural”.

A única alteração “prendeu-se com a majoração de apoios para projetos mais pequenos, numa diferenciação positiva, tendo sido garantido o valor mínimo de 500 euros a todos os agentes abrangidos”, salienta.