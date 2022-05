O Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou esta quarta-feira a morte de uma jornalista palestiniana da cadeia de televisão Al-Jazeera, enquanto cobria um ataque israelita na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, e exigiu uma “investigação rigorosa ao incidente”.

“Portugal condena a morte da jornalista Shireen Abu Akleh no exercício das suas funções na Cisjordânia, expressando sinceras condolências à família”, pode ler-se na conta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.

???????? condemns the death of the journalist Shireen Abu Aqla while working in the West Bank and expresses its deep condolences to the family. A rigorous investigation is imperative. Media freedom and the protection of journalists in conflict situations must be always guaranteed. https://t.co/bUgptn5ayB

