Um homem de 60 anos, morador na Carolina do Sul, morreu de ataque cardíaco enquanto enterrava, no quintal da sua casa, a mulher, de 65 anos, segundo divulgaram as autoridades locais esta quarta-feira.

A polícia foi chamadas a uma residência em Trenton (cidade no sudeste dos Estados Unidos) que pertencia a Joseph McKinnon, por estar “um homem inconsciente deitado no quintal”, segundo o jornal online americano Insider.

Ao chegar ao local, o xerife do condado de Edgefield, Jody Rowland, e o médico legista, David Burnett, confirmaram a morte do homem de 60 anos, que se encontrava no quintal de casa.

“McKinnon não apresentava sinais de traumatismo e suspeita-se que morreu por causas naturais”, lê-se no comunicado.

De acordo com o mesmo jornal, enquanto a investigação ainda estava em curso no terreno, as autoridades depararam-se com um segundo corpo numa vala recém aberta.

A polícia local identificou o cadáver como sendo de Patricia Ruth Dent, de 65 anos, que apresentava ter sido morta na sequência de um crime.

A mulher foi encontrada enterrada numa vala daquele quintal, com ferimentos e enrolada com sacos de lixo. Testemunhas dizem que McKinnon terá atacado Dent dentro da sua casa, onde também morava.

Os resultados das autópsias, divulgados esta segunda-feira, vieram confirmar que McKinnon morreu de ataque cardíaco fulminante enquanto enterrava o corpo da mulher, que morreu por estrangulamento.