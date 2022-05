O primeiro-ministro, António Costa, convocou para segunda-feira uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna para analisar as “consequências práticas” do acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados e “medidas a adotar”, foi anunciado, esta quinta-feira.

O primeiro-ministro convocou uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna, que terá como ponto único na agenda a análise das consequências práticas decorrentes da decisão proferida no Acórdão do Tribunal Constitucional nº 268/2022 [metadados] e medidas a adotar”, anunciou o gabinete de António Costa.

Na nota enviada à comunicação social acrescenta-se que a reunião terá lugar na segunda-feira, às 11h00, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.