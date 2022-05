Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O objetivo do encontro era arrecadar fundos para os democratas, mas o Presidente dos Estados Unidos aproveitou a ocasião para lançar farpas aos republicanos e ao seu antecessor. Falando num hotel em Chicago, Joe Biden referiu-se a Donald Trump como o grande rei MAGA, numa alusão ao slogan da campanha do seu adversário nas presidenciais norte-americanas: Make America Great Again (MAGA).

“Sob o meu antecessor – o grande rei MAGA – o défice aumentou a cada ano que ele era presidente”, disse o atual chefe de Estado norte-americano, que é citado por vários jornais. “No primeiro ano da minha presidência, no primeiro ano, reduzi o défice.”

Com as eleições de meio de mandato a aproximarem-se — onde normalmente quem está no poder perde lugares no Congresso — Joe Biden tem afiado as críticas aos republicanos e relembrado o que a sua Administração tem feito pelo país, numa altura em que a inflação atinge os níveis mais altos dos últimos 40 anos. “Acho importante que, à medida que avançamos, me ouçam falar mais não apenas sobre o que fizemos, mas sobre o que eles estão a tentar fazer”, disse quarta-feira à noite em Chicago.

Durante a sua intervenção, o telefone de uma das pessoas presentes tocou. “Sei que é o Trump a telefonar. Ele sempre faz isso”, disse, em tom de piada, Joe Biden.