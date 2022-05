As salas de cinema em Portugal receberam 862 mil espectadores em abril deste ano, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), um número ainda distante dos valores pré-pandemia de covid-19.

De acordo com os dados mensais do ICA, as salas de cinema faturaram 4,9 milhões de euros em abril, mais de um milhão acima dos números alcançados em março deste ano. Devido ao impacto da pandemia de covid-19, é impossível comparar com o mês homólogo de 2021 ou 2020.

Para referência, em abril de 2019, houve 1,5 milhões de espectadores de cinema, o que totalizou 8,2 milhões de euros de receita bruta.

Desta forma, nos quatro primeiros meses de 2022, os cinemas portugueses faturaram 13,7 milhões de euros, num total de 2,4 milhões de espectadores.

O filme mais visto em abril foi “Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, de David Yates, que em menos de um mês de exibição acumulou quase 200 mil espectadores e assim se tornou no quarto filme mais visto do ano, em Portugal.

Em 2022, o filme mais visto, até agora, é “Uncharted”, de Ruben Fleischer, com 329,9 mil espectadores, seguindo-se “The Batman”, de Matt Reeves, com 272,5 mil espectadores, e “Homem Aranha: Sem Volta a Casa”, de Jon Watts, com a soma de 218,3 mil espectadores.

Na lista de filmes portugueses, o mais visto do ano é “Salgueiro Maia — o Implicado”, de Sérgio Graciano, com 13.433 pessoas. No segundo lugar da lista, surge a coprodução nacional “O Homem que Matou D. Quixote”, de Terry Gilliam, com 6.876 espectadores, e, depois, o mais recente filme de António-Pedro Vasconcelos, “Km 224”, com 2.878.