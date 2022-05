O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia quinta-feira uma visita à Venezuela, onde vivem mais de 225 mil portugueses, alguns a atravessar uma crise profunda.

Trata-se de uma visita enquadrada na iniciativa “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas” e que tem como objetivo de “reforçar laços” e aproximar os portugueses residentes no estrangeiro aos que vivem em Portugal.

Hoje, primeiro dia desta deslocação, o secretário de Estado terá um encontro com a comunidade portuguesa na Casa Portuguesa do Estado de Aragua.

Do programa de sexta-feira consta uma visita à consulta médica em Los Teques e às aulas de português e instalações do Centro Português de Caracas, entre outros encontros.

O secretário de Estado irá domingo visitar as instalações do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Carrizal, e, no dia seguinte, o Lar Padre Joaquim Ferreira.

A comunidade portuguesa na Venezuela conta com mais de 225 mil cidadãos nacionais, segundo as inscrições consulares.