A primeira mensagem foi enviada no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia e a última tem a data de 9 de maio. Durante este período, o militar ucraniano Arseniy Fedosiuk enviou várias mensagens à sua mulher Yulya Fedosiuk, através das quais relatava o que estava a acontecer em Mariupol, sobretudo quando chegou à fábrica de Azovstal, onde ainda estarão cerca de mil soldados do batalhão Azov.

O conteúdo das comunicações foi agora revelado pelo jornal italiano Corriere della Serra e é mais um testemunho daquilo que se tem passado no complexo industrial que se tornou um símbolo da resistência da cidade e que tem sido relatado por vários militares nos últimos dias. A divulgação das mensagens acontece depois de Yulya Fedosiuk ter estado, esta quarta-feira, com o Papa Francisco, no Vaticano, para pedir ajuda para resgatar o seu marido.

Arseniy Fedosiuk descreve a falta de alimentos, de água e de cuidados médicos, que já levaram à morte de vários soldados. “Hoje morreu outro amigo muito próximo. Estava ferido, mas não o conseguimos ajudar, faltam-nos meios. É o terceiro em pouco dias que se vai assim”, escreveu o militar no dia 3 de maio, depois de ter nadado “desde a margem direita de um rio até à esquerda” para chegar à fábrica de Azovstal.

O desespero por ajuda levou este militar a dizer que se sentem abandonados pelo Governo ucraniano, tal como, aliás, já tinham referido outros combatentes que estão também naquele local.

Sei que estão a fazer o que podem. Mas às vezes sentimos que fomos abandonados por Kiev. A rendição não é uma opção, iam torturar-nos e matavam-nos. Mas quanto tempo podemos aguentar? Zelensky podia avançar mais por via diplomática, não achas?”

Este militar ucraniano deu ainda indicações sobre os civis que ainda poderão estar na fábrica de Azovstal, contrariando as afirmações da Rússia, que alegou que todos os civis foram retirados. “Dizem que já resgataram todos os civis, mas ainda está aqui a família de um militar, que preferiu ficar para não acabar nos campos de refugiados e para não serem enviados para a Rússia”, escreveu.