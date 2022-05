Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Observador foi escolhido para fazer parte da Subscriptions Academy 2022, um programa de mentoria que faz parte da Google News Initiative e que tem como objetivo fortalecer e acelerar o crescimento das subscrições digitais de vários jornais da Europa. A iniciativa junta a Google, a International News Media Association e o FT Strategies, o projeto de consultoria do Financial Times.

O grupo deste ano incluiu oito meios de comunicação social europeus, escolhidos entre candidatos de 22 países. Entre eles, além do Observador — que é o único jornal totalmente digital —, estão a alemã Der Spiegel, o italiano La Repubblica ou o irlandês The Irish Times.

Ao longo de oito meses, os participantes vão partilhar informação sobre as próprias experiências e desafios, e vão aprender com casos de sucesso, especialistas em várias áreas e novas estratégias e ferramentas para fazer crescer as suas bases de subscritores, essenciais para a sustentabilidade financeira dos meios de comunicação social.

Até agora, o programa já chegou a 16 publicações de 11 países europeus.