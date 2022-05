Trocaram alianças de alumínio na fábrica da Azovstal. Três dias depois do casamento ele foi morto

Há exatamente uma semana, no dia 5 de maio, Andrii, guarda de fronteira ucraniano a combater na fábrica da Azovstal, em Mariupol, casou com a também combatente Valeriia Karpylenko.

Nos bunkers da fábrica, cercada desde o oitavo dia da guerra, trocaram alianças de alumínio, como símbolo do amor que os unia, revelaram esta quinta-feira as Forças Armadas ucranianas através do Twitter.

#Mariupol defender Valeriia Karpylenko and #Ukrainian border guard Andrii got married on May 5 in #Azovstal with foil rings????

3 days after Andrii was killed. She promised him to get out of the siege and live for him????#SaveMariupol#ArmUkraineNow pic.twitter.com/s51WV7Ox51

