Não era vista em público desde 29 de março, quando se deslocou à abadia de Westminster, em Londres, para o serviço de homenagem ao duque de Edimburgo, então acompanhada pelo filho André. Há cerca de mês e meio afastada dos holofotes, e com o estado de saúde a motivar preocupação, em ano de festejo do Jubileu de Platina, e apenas uns dias depois de o príncipe Carlos se estrear com o discurso de abertura do Parlamento britânico, Isabel II, de 96 anos, chegou esta sexta-feira de manhã a um dos seus eventos prediletos.

Visivelmente bem disposta, muito sorridente, de óculos escuros e sem falhar o baton, a rainha foi fotografada no interior do veículo que a transportou nessa curta deslocação até ao cenário do espectáculo equestre Royal Windsor, abandonando assim o Castelo de Windsor rumo à Copper Horse Arena, em Home Park.

No lugar do pendura (ao contrário do que se verificou até 2021, quando chegou ao volante do seu Range Roger), chegou mesmo a descer o vidro e a conversar com alguns presentes no local enquanto aguardava pelo arranque do evento. De resto, a monarca terá estado bastante atenta ao desempenho do seu cavalo Balmoral Leia, que competia pelas 10h30. Segundo o The Telegraph, sua majestade optou esta quinta-feira por falhar o primeiro dia do evento, de forma a poder visitar a título privado os seus cavalos, um momento que de acordo com o jornal durou vinte minutos e decorreu com a máxima discrição.

Ao longo dos próximos dias, sobe para 41 o número de cavalos que irá apresentar neste certame que remonta a 1943, então lançado para angariar fundos em tempo de guerra. Ainda esta sexta-feira, Isabel II terá 14 animais em oito competições distintas.