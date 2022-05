Deputados dos grupos parlamentares do PS e do PSD pediram esta sexta-feira ao presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros para organizar a comitiva de deputados que irá visitar o parlamento ucraniano, a convite do Governo daquele país.

Num requerimento dos dois partidos, os deputados socialistas Paulo Pisco, Francisco César e Edite Estrela, e os social-democratas Ricardo Baptista Leite, Tiago Moreira de Sá e Pedro Roque pedem ao presidente da comissão, Sérgio Sousa Pinto, que, “em concertação com os demais órgãos de soberania”, tome “as necessárias e adequadas diligências para que uma comitiva de deputados da Assembleia da República possa, em tempo considerado oportuno, deslocar-se ao parlamento ucraniano”.

Os deputados dos dois partidos lembram que essa visita será feita na sequência de um convite feito pela Presidente da Comissão de Integração da Ucrânia na União Europeia e da comissão de Negócios Estrangeiros, Ivanna Klympush-Tsintsadze, e pelo Presidente da comissão de Negócios Estrangeiros e Cooperação Interparlamentar, Oleksandr Merezhko.

Segundo sublinha o documento, os responsáveis ucranianos salientaram que “esta seria uma visita histórica nas relações parlamentares bilaterais entre Ucrânia e Portugal, sobretudo neste contexto em particular da guerra”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O convite surgiu no final de uma reunião bilateral conjunta da comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da comissão de Assuntos Europeus portuguesa com a Comissão de Integração da Ucrânia na União Europeia e a Comissão de Negócios Estrangeiros e Cooperação Interparlamentar do parlamento ucraniano, realizada no dia 3 de maio.

O “convite [foi], aliás, amplamente reiterado por vários parlamentares ucranianos que intervieram ao longo desta reunião bilateral conjunta”, referem os grupos do PS e do PSD, acrescentando que esta visita será “também mais uma forma de demonstrar solidariedade com o povo ucraniano, que se defende da agressão da Federação Russa, defendendo assim os valores da liberdade e da democracia”.

Numa sessão de quase uma hora e meia, realizada a 3 de maio, os deputados portugueses condenaram, de novo, a agressão russa à Ucrânia e concordaram que o pedido de adesão daquele país à UE deve ser visto tendo em conta “o momento e as circunstâncias excecionais”, para que não demore anos.

Sérgio Sousa Pinto salientou que os deputados portugueses estão “muito cientes da vontade da Ucrânia de aderir à UE” e disse ainda esperar que “a pouca ajuda militar” que Portugal está a conseguir dar “seja compensada pelo apoio e integração de milhares de ucranianos acolhidos”.