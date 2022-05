A celebração do Futebol Clube do Porto (FCP) do título de campeão nacional vai implicar condicionamentos de trânsito e estacionamento nas imediações da Câmara Municipal do Porto, no sábado, anunciou nesta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto, que no sábado vai receber os atletas e equipa técnica do FCP após o jogo contra o Estoril (que se realiza pelas 18h00 no Estádio do Dragão), refere que a celebração vai implicar condicionamentos no trânsito e estacionamento.

A equipa vai subir à varanda dos Paços do Concelho e festejar com os adeptos a 30.ª conquista do campeonato português.

Entre as 07h00 de sexta-feira e as 07h00 de domingo, será proibido parar e estacionar, exceto veículos autorizados, na Praça do General Humberto Delgado, Avenida dos Aliados, Rua do Dr. António Luis Gomes, Rua do Estêvão, Rua da Trindade, Rua de Fernandes Tomás, Rua de Alferes Malheiro, Rua do Dr. Ricardo Jorge, Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, Rua de Camões, Rua de Ramalho Ortigão, Rua de Guilherme da Costa Carvalho, Rua de Rodrigues Sampaio e Rua de Alexandre Herculano.

Já entre as 14h00 de sábado e as 07h00 de domingo, o trânsito estará proibido na Rua de Camões, Rua dos Heróis e Mártires de Angola, Praça da Trindade, Rua de Alferes Malheiro, Rua do Dr. Ricardo Jorge, Rua de Fernandes Tomás, Rua do Estêvão, Rua da Trindade, Avenida dos Aliados, Rua de Ramalho Ortigão, Rua de Guilherme da Costa Carvalho, Rua de Rodrigues Sampaio, Rua do Dr. Magalhães Lemos, Rua de Elísio de Melo, Rua de Gonçalo Cristóvão, Praça da Liberdade e Praça de Almeida Garrett.

Durante este período será também estabelecido um sentido único (norte-sul) na Rua do Almada, Rua de José Falcão e Praça de Guilherme Gomes Fernandes.

Ao mesmo tempo, na Praça de D. Filipa de Lencastre e na Rua de Ceuta, será estabelecido um sentido único nascente-poente entre as 14h00 de sábado e 07h00 de domingo.

A câmara municipal informa ainda que o corredor BUS será suprimido, entre as 14h00 de sábado e as 07h00 de domingo, na Rua de Ceuta, Rua de José Falcão e Praça de Guilherme Gomes Fernandes.

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado dando nota de que “vai reforçar o policiamento nas zonas onde vão decorrer os festejos”.

A partir das 16h00 de sábado, a PSP, em colaboração com a Polícia Municipal do Porto, vai cortar o acesso ao transito rodoviário na Avenida dos Aliados, estando previsto o “controlo do acesso pedonal”.

O controlo pedonal vai implicar a criação de cinco pontos de acesso à Avenida dos Aliados: junto da rua Dr. Ricardo Jorge com a rua Clube Feniano, na rua Elísio de Melo com a rua do Almada, na rua de Sampaio Bruno com a Avenida dos Aliados, na rua Dr. Magalhães Lemos com a Rua do Bonjardim e na rua Guilherme Costa Carvalho com a rua do Bonjardim.

“Por questões de segurança, quando for considerada esgotada a lotação máxima de segurança da Avenida dos Aliados, não será permitida a entrada de mais pessoas, pelo que a PSP pede a compreensão de todos, na eventualidade de não ser possível que acedam à mesma”, refere.

No comunicado, a PSP apela ainda que durante o percurso dos autocarros do FCP (Estádio do Dragão, alameda das Antas, avenida Fernão Magalhães, rua Carlos Malheiro Dias, rua da Constituição, rua de São Brás, rua de Camões, rua da Trindade e praça da Trindade) todos “mantenham a distância de segurança indicada” pelas autoridades que escoltarão a comitiva para “evitar acidentes e bloqueio dos autocarros”.