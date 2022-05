Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Várias pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira na sequência de um ataque provocado por um homem, com recurso a uma faca, num comboio de passageiros da Alemanha.

O ataque aconteceu perto da cidade de Aachen, tendo o ministro do interior do Estado avançado, segundo o Deutsche Welle, que seis pessoas ficaram feridas, incluindo o atacante. Quatro das vítimas foram transportadas para o hospital, não estando nenhuma em risco de vida.

O homem foi imobilizado por um polícia reformado de 60 anos que se encontrava no comboio, com a ajuda de outros dois passageiros. Ao todo encontravam-se a bordo do comboio 270 pessoas.

O suspeito, ainda de acordo com o ministro, “atacou as pessoas de forma indiscriminada e arbitrária“, pelo que as autoridades suspeitam que terá sido um ataque com o objetivo de ferir, ou matar, o máximo de pessoas possível.

O homem, de 31 anos, nasceu no Iraque, embora a sua cidadania seja desconhecida. Em 2017, o suspeito foi sinalizado pelas autoridades como uma “pessoa potencialmente em risco de radicalização religiosa”, escreve o Deutsche Welle, com base no seu comportamento enquanto residia num abrigo para refugiados.