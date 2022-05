Um homem com cerca de 40 anos morreu na noite de quinta-feira, na zona de Chelas, em Lisboa, após ter sido baleado no peito, durante uma “desavença entre algumas pessoas”, adiantou à agência Lusa a PSP.

De acordo com as forças policiais, o homem foi atingido com “um tiro no peito”, acabando por chegar morto ao Hospital de São José.

Questionada se procedeu a alguma detenção, a PSP informou, pelas 00h30 de sexta-feira, que o principal suspeito se encontrava em fuga.

“Até este momento ainda ninguém foi detido. Nós [PSP] e a PJ [Polícia Judiciária] estamos a fazer as diligências, no sentido de identificar o alegado autor do disparo”, disse fonte da polícia à Lusa.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h30 de quinta-feira, acrescentou.