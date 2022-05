Um jovem ficou nesta sexta-feira ferido com gravidade depois de ter sido “esfaqueado no tórax” em plena via pública na cidade de Albufeira, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a fonte da GNR, a agressão com uma arma branca ocorreu por volta das 14h00, tendo o suspeito do crime, com 17 anos, sido detido pelos militares daquela força.

Segundo a fonte, vítima sofreu ferimentos na zona do tórax e, depois de assistida no local, foi transportada para o Hospital de Faro.

O agressor encontra-se sob custódia da GNR, indiciado pelo “crime de ofensas à integridade física com recurso a arma branca”, acrescentou a fonte.