A cantora portuguesa Maro participa no novo álbum do baterista e compositor Antonio Sanchez, a ser editado em agosto, cuja lista de convidados inclui Dave Matthews, Pat Metheny, Trent Reznor, Atticus Ross e Lila Downs.

“Shift (Bad Hombre Vol.II)”, com edição prevista para 26 de agosto, é composto por 16 temas, um dos quais, “Alambri” conta com a participação de Maro, segundo o alinhamento divulgado por publicações como a Pitchfork.

Maro é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos 4 anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo, e este ano representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção, cuja final decorre no sábado em Turim, Itália, com a canção “Saudade, Saudade”.

Na página oficial de Maro no Youtube, há uma série de vídeos, partilhados nos últimos dois anos, nos quais a artista faz duetos, à distância, com músicos como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D’Santiago.

Antonio Sanchez, vencedor de quatro Grammy, incluindo um pela banda sonora de “Birdman”, de Alejandro Gonzálex Iñarritu, divulgou um novo tema, incluído no álbum em que Maro participa.

“I think we’re past that now” conta com a participação de Trent Reznor e Atticus Ross, dos Nine Inch Nails. O tema, com letra de Trent Reznor, foi composto pelos três músicos.

Além destes dois músicos e de Maro, “Shift (Bad Hombre Vol.II)” conta com Ignacio López Tarso, Dave Matthews, Pat Metheny, Ana Tijoux, Becca Stevens, Sonica, Lila Downs, Thana Alexa, Meshell Ndegeocello, Silvana Estrada, Kimbra e Rodrigo y Gabriela como convidados.