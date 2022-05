Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, voltou a testar positivo ao vírus da Covid-19, falhando por isso a audição parlamentar marcada para esta sexta-feira no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022.

Mendes Godinho, que está com sintomas ligeiros, será substituída na audição pelo secretário de Estado da Segurança Social. Foi, aliás, Gabriel Bastos quem confirmou, no início da audição, que a ministra “testou positivo à Covid-19”.

A ministra já tinha estado infetada com o vírus que provoca a Covid-19 em janeiro do ano passado. Pouco antes, tinha estado em isolamento profilático por ter tido um contacto de risco.