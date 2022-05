Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aconteça o que acontecer, Paços de Ferreira e Benfica não têm mais objetivos por cumprir. Um autêntico jogo para cumprir calendário, mas ainda não é tempo de férias. Joga-se pelo orgulho na Mata Real e, tanto encarnados como castores, querem acabar bem a temporada. Um jogo que passa na Rádio Observador, com acompanhamento ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois das 19h30, com a ajuda de Silas responsável por descodificar tudo o que se passar no relvado da Mata Real e por entregar o Relatório de Jogo no final do encontro. De olhos postos na equipa de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador pode contar com o adepto encarnado e humorista João Pinto.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto ao relato, na Capital do Móvel, fica a cargo de João Pedro Vieira e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.