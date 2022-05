Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou quase mais 100 mil novos casos de infeção pelo coronavírus na última semana, confirma o relatório de situação semanal publicado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O aumento de 99.866 casos entre os dias 3 e 9 de maio corresponde a mais 23.746 infetados em relação ao aumento registado na semana anterior.

Neste momento, a incidência em Portugal foi de 970 casos ao longo de uma semana por 100 mil habitantes, mais 31% em relação à última atualização das autoridades de saúde. O índice de transmissibilidade — R(t) — é agora de 1,13, ou seja, 100 casos positivos positivos podem originar uma média de 113 novos infetados. Na última atualização, o R(t) era de 1,03. Está a aumentar em todas as regiões nacionais, com exceção da Madeira.

A frequência da linhagem BA.2 da variante Ómicron está a decrescer e, a 8 de maio, encontrava-se nos 62,9%. Mas a linhagem BA.5 da variante Ómicron está a sofrer um “aumento considerável de circulação”, apresentando no mesmo dia uma frequência relativa estimada de 37,1%. Recorde-se que esta sublinhagem “apresenta mutações adicionais com impacto na entrada do vírus nas células humanas e/ou na sua capacidade de evadir a resposta imunitária”, como explica a DGS.

Os internamentos também estão a aumentar: a 9 de maio, último dia analisado pela DGS, havia 1.207 pessoas infetadas que estavam internadas — por causa da Covid-19 ou por outros motivos. Mas os internamentos em unidades de cuidados intensivos diminuiu ligeiramente para 59 doentes, menos uma pessoa que na semana anterior.

Mas a vantagem da vacinação é evidente. Quem, tendo mais de 70 anos, tem o esquema vacinal completo, regista um risco de internamento até cerca de duas vezes menor do que as pessoas sem um esquema vacinal completo. . Em abril de 2022, entre os idosos com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por Covid-19 em mais de três vezes, comparando com quem cumpriu apenas o esquema vacinal primário.

Além disso, a razão entre o número de pessoas internadas e infetadas foi de apenas 0,17 — um valor que tem-se mantido estável. “Este valor é inferior aos observados em ondas anteriores, indicando uma menor gravidade da infeção do que a observada anteriormente”, diz o relatório da DGS.

Nos sete dias de 3 de maio a dia 9 morreram 142 pessoas por causa da Covid-19, mais 15 do que havia sido registado na semana anterior. A mortalidade está agora nos 14 óbitos semanais por milhão de habitantes, mais 12% que na atualização anterior. Segundo a DGS, os valores estão estáveis e a mortalidade por todas as causas está em valores normais para esta época do ano, o que indica um “reduzido impacto da pandemia na mortalidade”.