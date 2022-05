A estreia de “Noite de Reis”, pela Companhia de Teatro de Almada, e a revisitação de uma peça de Robert Wilson e Lucinda Childs constam este ano do 39.º Festival de Almada, que arranca a 04 de julho.

A programação completa só será anunciada em junho, mas a organização revelou já alguns dos vinte espetáculos que farão parte do Festival de Almada, “que regressa ao seu formato tradicional, de 04 a 18 de julho”, repartido por nove palcos entre Almada e Lisboa.

Em coapresentação com o Teatro Nacional D. Maria II, o festival regressa à dramaturgia do encenador norte-americano Robert Wilson, com uma nova versão da peça “I was sitting on my patio this guy appeared I thought I was hallucinating”, que se estreou em 1977 com Lucinda Childs.

A nova versão, apresentada em 2021 no Festival d’Automne, em Paris, será interpretada pelo ator alemão Christopher Nell e pela bailarina australiana Julie Shanahan a 16 e 17 de julho no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

No Festival de Almada acontecerá ainda a estreia de “Noite de Reis”, de Shakespeare, a quinta criação deste ano da Companhia de Teatro de Almada, com encenação de Peter Kleinert.

Segundo a organização, esta 39.ª edição do Festival de Almada contará com sete produções portuguesas e 13 produções estrangeiras, entre as quais, pela primeira vez, a presença da companhia franco-catalã Baro D’Evel, com o espetáculo “Falaise”, no qual “oito ‘performers’, um cavalo e vários pombos cruzam a dança com a acrobacia, a voz e a música”.

O coreógrafo belga Wim Vanderkeybus levará a Almada o espetáculo “Hands do not touch your precious me”, e ao festival regressa a companhia alemã Schaubuhne, com “odipus”, de Maja Zade, com encenação de Thomas Ostermeier.

A programação completa será anunciada a 15 de junho na Casa da Cerca, em Almada.