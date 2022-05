O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu esta sexta-feira ao chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em contacto telefónico, um cessar-fogo na Ucrânia e rejeitou as acusações do Kremlin sobre o “nazismo” ucraniano.

“A afirmação de que os nazis dominam [na Ucrânia] é falsa”, afirmou Scholz através da rede social Twitter, informando que manteve esta sexta-feira um contacto telefónico com Vladimir Putin.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022