A União Europeia está a ter dificuldades em doar vacinas contra a Covid-19 a países africanos, afirmou, esta sexta-feira, o diretor da agência europeia para a segurança sanitária, referindo que “não as querem receber”.

Pierre Delsaux declarou aos jornalistas à margem de uma visita ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) que as doações de vacinas de estados-membros têm uma dificuldade: “Simplesmente, esses países não estão disponíveis para as receber”.

Se se falar com povos africanos, têm a ideia de que a Covid-19 acabou e têm a ideia de já não é preciso ter vacinas. Estamos a dar o nosso melhor para dizer a esses países que ainda continuam a ter de vacinar a população. Estamos dispostos a dar-lhes as melhores vacinas do mundo, mas é uma mensagem difícil”, declarou o diretor da Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias, criada pela Comissão Europeia.