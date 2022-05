Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Última dança, com tudo decidido, mas sempre com motivo de interesse. No Estádio do Dragão, o FC Porto recebe o Estoril e Sérgio Conceição só quer levantar o troféu de campeão depois de um jogo com promessa de bom futebol. Em Alvalade, os leões desejam servir um prato de vingança, já que recebem uma das três equipas que conseguiu derrotar os comandados de Amorim: o Santa Clara. Festa e jogos que passam na Rádio Observador, com acompanhamento ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois das 18h30, com a ajuda de Mário Cagica, responsável por descodificar tudo o que se passar no relvado do Estádio do Dragão e, mais tarde, João Pedro Valente é a chave que abre a porta da análise à partida em Alvalade. Pode contar com dose dupla de Relatório de Jogo no final dos encontros. De olhos postos na equipa de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador pode contar com o adepto portista Luís Pinto Coelho e o sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto aos relatos, no Dragão, fica a cargo de Ricardo Loureiro; em Alvalade, o André Maia e o João Filipe Cruz serão os seus olhos.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro