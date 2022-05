Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os SUV são os modelos mais desejados do mercado, o que leva a BMW a tentar oferecer uma gama tão completa quanto possível. Até aqui, a marca alemã esforçava-se para cobrir a totalidade do mercado apenas nas versões com motores de combustão. Mas, de há algum tempo a esta parte, a estratégia passou a ser igualmente aplicada à sua oferta de veículos eléctricos. Daí que aos já conhecidos iX e iX3, o construtor de Munique vá juntar, ainda este ano, o BMW iX1, que está a ser testado no norte da Suécia.

O novo modelo eléctrico adopta a opção até aqui utilizada pelos restantes eléctricos da marca, que passa por adaptar as plataformas de motores de combustão e nelas montar motores eléctricos e baterias, solução que não necessita de uma frente tão generosa por as mecânicas serem menos volumosas. A base do iX1 é a mesma que serve a 3.ª geração do X1 com motores de combustão e a PHEV, a plataforma FAAR.

Os testes de validação de todos os veículos de venda ao público passam por prolongadas incursões por climas extremos, do frio ao calor, com a BMW a expor o iX1 às estradas geladas do norte da Suécia. Tendo em conta que os eléctricos são particularmente sensíveis ao frio, especialmente no que toca às baterias, os testes no país nórdico vão muito mais além do que afinar o comportamento para pisos muito escorregadios. Em causa estará igualmente a energia consumida pela bateria para a manter na temperatura ideal de funcionamento, especialmente na preparação para a carga, na eficiência em temperaturas abaixo de zero e no tempo de carregamento em condições extremas.

Do BMW iX1 sabe-se que terá versões AWD, ou seja, com um motor por eixo para garantir tracção 4×4. O construtor não revela a capacidade da bateria, mas sempre avança que a autonomia em WLTP será de 438 km. A base do iX1 será igualmente utilizada para o Mini Countryman eléctrico, que partilhará motores e baterias.