Um prisioneiro do Texas a cumprir pena de prisão perpétua por homicídio escapou esta quinta-feira do transporte prisional depois de esfaquear o condutor, no caminho entre Gatesville (Texas) e Hunstville (Alabama).

As autoridades oferecem 22,5 mil dólares — cerca de 21 mil euros — a quem tiver informações que levem à captura de Gonzalo Lopez, de 46 anos, conta a KWTX. No autocarro de transporte prisional encontravam-se 16 prisioneiros e dois guardas prisionais.

Depois de se libertar das algemas, Gonzalo esfaqueou o condutor da viatura no peito e na mão com um objeto desconhecido. Durante a luta, o prisioneiro conseguiu apoderar-se da arma do guarda que ia ao volante, conseguindo este último atirar a viatura para a berma da estrada. Os dois envolveram-se numa luta do lado do fora do autocarro, relata a KWTX, ao menos tempo que o segundo guarda atingia os pneus da parte de trás do veículo.

Gonzalo conseguiu regressar ao autocarro e retomar a marcha, mas a viagem durou pouco. Cerca de 1,6 quilómetros mais à frente, devido aos pneus danificados, o prisioneiro foi obrigado a encostar o veículo, tendo depois fugido do local, em Centerville.

As aulas no condado foram suspensas esta sexta-feira e os habitantes foram recomendados a permanecer alerta e permanecer no interior das suas habitações.

Gonzalo Lopez foi condenado a prisão perpétua em 2005 pela morte de outro homem junto da fronteira com o México.