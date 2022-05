Francisca Sandoval, a primeira jornalista morta desde que a democracia regressou ao Chile. Foi baleada em trabalho no 1 de Maio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A jornalista chilena Francisca Sandoval morreu, esta quinta-feira, após ter sido baleada na cabeça enquanto cobria a manifestação no Dia do Trabalhador no bairro Meiggs em Santiago, no Chile.

O óbito da jornalista de 29 anos foi confirmado pelo Hospital de Urgência e Assistência Pública, no centro da capital, onde estava internada desde o dia fatal: foi operada e manteve-se durante 12 dias em suporte avançado de vida mas nunca apresentou melhorias neurológicas e sofreu uma falha multiorgânica, que se revelou fatal.

Sandoval é a primeira jornalista morta em trabalho desde o regresso da democracia ao Chile em 1990, recorda o El País. A jovem foi baleada no rosto por Marcelo Naranjo, acusado dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma e disparos injustificados. O chileno, que já tinha cadastro por crimes de porte de armas de fogo e tráfico de drogas em 2007, 2011 e 2014, é até agora o único suspeito da morte Francisca.

Tudo aconteceu quando um grupo de manifestantes provocou incidentes junto dos negócios de vendedores ambulantes em Meiggs. Houve roubos, barricadas, confrontos com a polícia e até lançamento de cocktails molotov. Os vendedores, vinculados às máfias, segundo o El País, responderam com disparos, dos quais resultaram três feridos: duas mulheres e um homem. Sandoval era a vítima em estado mais grave.

O Canal 3 de La Victoria no Chile, para o qual Francisca Sandoval trabalhava, deixou uma despedida emotiva na rede social Twitter: “Francisca não nos deixou. Eles assassinaram-na”.