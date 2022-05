Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lamborghini atravessa um excelente período, em termos comerciais, que nem a crise dos chips, das cablagens e a Covid-19 conseguem beliscar. No primeiro trimestre do ano, a casa italiana facturou 592 milhões de euros, um incremento de 13,3% face a igual período do ano anterior. Se este aumento é impressionante, então o que dizer dos lucros operacionais, que atingiram 178 milhões de euros de Janeiro a Março de 2022, mais 25% do que no período homólogo do ano transacto.

A maior concorrente da mítica Ferrari continua fiel aos motores de combustão, como a “alma” ideal dos seus superdesportivos, isto numa fase em que a casa do Cavallino Rampante já tem no seu modelo mais possante, o SF90 Stradale, um superdesportivo electrificado com uma mecânica híbrida plug-in. Mas ambos os construtores, os mais prestigiados do mercado, estão já a preparar modelos cada vez mais dependentes da electricidade.

Entre Janeiro e Março, foram entregues a clientes 2539 modelos novos da Lamborghini, o que representa um incremento de 4,8% nas vendas, com o CEO da marca, Stephan Winkelman, a revelar que a carteira de encomendas assegura os próximos 12 meses de produção. A maioria dos clientes adquiriu versões do Urus, o SUV da Lamborghini, num total de 1547 unidades, com os restantes a optarem pelo Aventador (148 veículos) e pelo Huracán (844).

O Aventador vai ser o próximo modelo a atingir o fim da produção, destinado a ser substituído em 2023 por um novo coupé superdesportivo animado por um V12 atmosférico, reforçado pela presença de uma mecânica híbrida. Durante o corrente ano, a Lamborghini vai anunciar novas versões do Huracán e do Urus, mais potentes e rápidas, para apimentar (ainda) mais as vendas.