Venceu o prémio Planeta no ano passado e veio acompanhado por boas críticas. Ao mesmo tempo, pela surpresa: é raro um romance ser escrito a seis mãos. E A Besta, assinado pelo pseudónimo Carmen Mola, veio afinal dos teclados de três guionistas: Antonio Mercero, Jorge Díaz e Agustín Martínez. Na altura, o nome de Carmen Mola já era comparado ao de Elena Ferrante, por querer preservar a sua privacidade. Viera a público que Mola era uma professora universitária de Madrid, de 48 anos. Os seus livros já haviam conhecido centenas de milhares de cópias, tendo sido traduzidos para 11 línguas. Os três guionistas que lhe deram corpo já tinham todos ficção publicada em seus nomes. Vieram a público como Carmen Mola na cerimónia de entrega do prémio Planeta e ficou o mistério desvendado. Para além disso, arrecadaram um milhão de euros de prémio e a certeza de que o romance irá passar por muitas mãos.

A Besta é um romance que, sendo thriller, consegue trazer surpresas. Pegando no macabro, é sério. Pegando no lendário, é plausível. Pegando no grotesco, pega também no que é grotesco da vida quotidiana de muita gente que vive à margem dos centros de poder. Com uma escrita escorreita e uma narrativa bem montada, o romance tem um efeito surpreendente, sendo um thriller difícil de largar. Ao mesmo tempo, convém acrescentar, a acção nunca ganha espaço à prosa, numa mescla entre acção e narração bem entrelaçada, coerente e competente. Sendo um thriller, o livro cumpre bem o intuito de entreter, já que tudo no que tem é funcional. Ao longo de toda a leitura, nota-se que a mão é firme, e o leitor deixa-se deslizar ao ritmo imposto.

Estamos em Madrid de 1834 e a cidade é assolada por uma epidemia de cólera. Não bastasse e o terror dos habitantes ainda se faz sentir pelo que vem sem cara nem aviso. Afinal, nos bairros mais pobres da cidade, aparecem cadáveres de meninas desmembradas. Ninguém as reclama, os corpos pontuam o espaço. Os jornais tendem a não querer saber, para não dar às pessoas o que não querem ler, e o que fica às margens nas margens permanece. Para os locais, tudo aponta para um ser meio fantasmagórico, a quem tratam por “a Besta” por crerem que não pode ser humano.



Quando as irmãs Lucía e Clara desaparecem, o thriller ganha contornos de policial, com um leque de personagens com graça. Ao seguirmos Lucía, e ao vermos forma como a vida a empurra para um bordel, ganhamos novos elementos sobre uma sociedade em transição que parece manter os seus hábitos intemporais. Enquanto o mundo se desfaz, homens velhos continuam impávidos a explorar corpos de meninas.

Além disso, ao longo do livro, a violência aparece sem complacências. No livro, é um quadro pintado com os traços do grotesco. Aliás, no que a isto toca, já o livro entra a pés juntos. Eis a primeira frase: “Debaixo da chuva torrencial, que transformou o solo barrento num lamaçal, um cão famélico entretém-se com a cabeça de uma menina.” (p. 11) Ao longo do romance, as descrições dos ambientes serão pungentes, e conseguirá ver-se a decadência, a miséria, os telhados a ruir, a chuva a espancar o chão, a pobreza, o desespero de meninas que procuram sobreviver dentro de bordéis.

Pelo meio, o elemento “gore” vai agarrando pela forma como aparece sem poeira. A autora mostra-o ao invés de o explicar ou moralizar, e por isso o leitor recebe-o sem distância. Por vezes, sente-se que as personagens podiam estar mais detalhadas, mas foi opção da autora referir-se mais ao ambiente do que ao abismo psicológico. Assim, o livro é sempre cénico, vê-se sempre a acção, e a leitura pode tornar-se vertiginosa. Não há tempos mortos, os capítulos são curtos, para a frente é o caminho.

Percebe-se que o intuito de quem escreveu é agarrar, e para isso pega-se em elementos conhecidos e batidos, aliando-se a um mistério. Até que o mistério se resolva, o leitor também se vai aguentando agarrado à Besta, mesmo nos momentos em que a narrativa já se focou noutros pontos. Assim, a vontade de atar os fios também vai aguentando a leitura até ao fim.