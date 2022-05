Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tesla detectou alguma tendência para aquecer o processador que serve o ecrã central dos seus veículos. As unidades suspeitas, cerca de 130.000, equipadas com o processador com o alegado problema, foram produzidas entre 2020 e 2021, com o fabricante a garantir que o recall não necessita sequer de uma visita à oficina, mas apenas de uma actualização de software realizada over-the-air (OTA).

O fabricante norte-americano de veículos eléctricos apercebeu-se que algumas unidades revelavam uma tendência para que o ecrã central se tornasse lento devido ao aquecimento do CPU, a unidade central de processamento. O problema só parece acontecer quando o modelo está a carregar num Supercharger ou a precondicionar a bateria, preparando-a para a carga, e abrange toda a gama (Model X, S, 3 e Y).

O aquecimento detectado no CPU do ecrã central não provoca problemas graves ou risco de incêndio, mas apenas lentidão na resposta aos comandos, além do não funcionamento da câmara de marcha-atrás, selector da transmissão e luzes de emergência.

A boa notícia, para os proprietários dos modelos da Tesla envolvidos, é que o problema pode ser resolvido facilmente e sem qualquer perda de tempo ou de dinheiro, para o condutor. O construtor vai contactar os clientes individualmente e informá-los que é do seu interesse realizar uma determinada actualização de software.