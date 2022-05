Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao fim de 36 anos, vai estrear a sequela de “Top Gun”, o clássico filme de aviação que, além de ter consolidado Tom Cruise na indústria do cinema, contou com um elenco de luxo, com Val Kilmer, Meg Ryan e Kelly McGillis.

Esta última, contudo, embora tenha entrado no original como par romântico de Pete “Maverick” Mitchell, protagonista representado por Tom Cruise, nunca fez parte dos planos de uma sequela. A sua personagem, a instrutora Charlotte “Charlie” Blackwood, nunca foi idealizada para a continuação do filme sobre a Força Aérea dos EUA, afirmou ao Insider Joseph Kosinski, realizador de “Top Gun: Maverick”. Também a personagem de Meg Ryan ficou fora do enrendo.

Não eram histórias às quais quiséssemos voltar”, explicou Joseph Kosinski, em relação às duas personagens femininas. “Não queria que todas as narrativas fossem sempre a olhar para o passado. Era importante introduzir algumas personagens novas.”

Os dois maiores ases da historia da aviação — pelo menos no primeiro filme — voltam assim ao grande ecrã. Além de Maverick, também se pode voltar a acompanhar Tom “Iceman” Kazansky, interpretado, tal como na versão original, por Val kilmer.

Desta vez, cabe a JenniferConnelly fazer par romântico de Tom Cruise. A atriz vai representar Penny Benjamin, mencionada no primeiro Top Gun como a “filha do almirante” com quem Maverick tivera um caso. Agora, na sequela, Penny Benjamin é uma mãe solteira proprietária de um bar.