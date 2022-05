As danças, o desfile e "a alegria do costume": milhares de portistas voltaram a festejar o título nos Aliados

Já dentro da avenida, houve quem tivesse dado um passo de dança para passar o tempo, aproveitado as bancas de cerveja que se encontravam instaladas ao fundo da rua ou os típicos vendedores de cachecóis e balões luminosos, mas também quem quisesse apenas aproveitar para descansar no chão, nas paragens de autocarro e nos muros mais próximos enquanto os principais momentos da festa não aconteciam. Do “Tá Bonito”, de Ágata, ao “We Are The Champions”, dos Queen, a música serviu para todos os gostos enquanto chegavam milhares de pessoas, muitas delas crianças que pela primeira viam a festa do FC Porto nos Aliados.

Artur, de sete anos, foi um desses exemplos. Equipado com a camisola do FC Porto, guardou lugar bem junto à passadeira que recebeu o desfile no final da noite. Na lista dos jogadores que mais queria ver estavam Otávio e Evanilson. “É a primeira vez que participamos na festa. Somos do Brasil, mas estamos a morar aqui”, contou Samuel, o pai.

Já José Santos e a irmã, Ana Santos, são de Gondomar e presença assídua nas festas do título nos Aliados. “É sempre bom e especial ser adepto do FC Porto e poder festejar mais um título, mesmo depois das inúmeras armadilhas que nos foram criando ao longo da época”, referiu José, enquanto espera pela chegada do trio elétrico que transportou a equipa desde o Estádio do Dragão até aos Aliados. Para este adepto portista, o grande mérito do sucesso “vem do trabalho de Sérgio Conceição”, mas quem torna tudo especial são também “os adeptos incríveis deste clube”.

Mais à frente, Fátima Andrade ia dançando para passar o tempo e já conhecia quase ao detalhe as festas nos Aliados. “Venho cá desde criança”, refere. “Foi uma época sofrida, mas conseguimos. Teve um gostinho especial festejar na semana passada depois da vitória no Estádio da Luz e agora volto aqui. É o melhor do mundo”, dizia, enquanto no fundo já se volta a cantar “campeões, campeões, nós somos campeões”.