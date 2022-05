"Conversations With Friends". Regressar ao mundo de Sally Rooney e à idade em que talvez tenhamos sido felizes

Melissa, mais velha, nos trintas, tem uma carreira literária de sucesso. É casada com um ator famoso, Nick (Joe Alwyn), e aparentemente parecem ter uma vida invejável, com tudo no sítio e, melhor, com as carreiras e a articulação entre elas bem resolvidas. Melissa sente-se atraída por Frances e Bobbi, num sentido de as proteger e preparar para o mundo, ou seja, para a possível carreira que podem vir a ter. Por isso, começa a incluí-las em algumas das ruas rotinas e, posteriormente, em eventos sociais.

A partir daqui Frances e Nick sentem uma atração mútua e dado o ritmo a que se encontram, torna-se inevitável que comecem uma relação. Tanto no romance como nesta adaptação, o que salta à vista é como este romance, e a traição, estão muitas vezes em segundo plano, porque o que toma conta da atenção é a forma como a vida normal, pacata – até algo desinteressante – de Frances encontra uma razão para existir para lá das suas rotinas e conforto.

É aí que “Conversations With Friends” triunfa, apesar das quatro personagens estarem sempre muito presentes, é o jogo moral de Frances que conquista. Aí tem muitos traços com “A Pior Pessoa do Mundo”, o filme de Joachim Trier, um dos nomeados dos últimos Óscar para Melhor Filme Internacional, pela forma como situa o certo/errado com a geração que vive hoje nos 20/30s. E, tal como “Normal People”, “Conversations With Friends” tem um dinamismo contagiante, o tom certo para contar uma história onde pouco ou nada acontece, onde o quotidiano das personagens comanda a narrativa. E, tal como “Normal People”, lembra-nos da falta que estes dramas simples, relacionáveis, fazem.