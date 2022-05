Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

– Olhe, para já você já falou demais hoje, já não fala mais, agora falo eu…

Na varanda da Câmara Municipal do Porto, onde jogadores e treinadores tinham passado minutos antes para descerem de seguida para o desfile dos campeões perante uma enorme multidão de adeptos, Pinto da Costa voltou a ter um momento de boa disposição e interpretou por alguns momentos o papel de jornalista, agarrando o microfone da SIC, estação com quem já esteve de relações cortadas durante um período do longo reinado na liderança dos azuis e brancos, e entrevistando dois administradores da SAD.

“Isto é tudo fantástico, ser portista é de facto algo que só está ao alcance de alguns”, destacou Luís Gonçalves. “Para mim é fantástico, então estar aqui ao lado do nosso grande presidente”, atirou Vítor Baía. A boa disposição estendia-se a todos mas Pinto da Costa não esqueceu os tempos em que não teve essa oportunidade de ir à varanda da Câmara Municipal do Porto quando Rui Rio liderava a autarquia.

“É tudo uma alegria enorme, ver a felicidade destas pessoas. Há aqui muita gente que tem uma vida difícil, que tem muitos problemas e hoje são felizes e eu fico muito satisfeito por poder ajudar a que tenham esta noite de felicidade incrível”, começou por destacar o líder dos azuis e brancos perante o Mar Azul.

“É diferente festejar aqui, foi um período em que alcançámos grandes vitórias, vitórias internacionais e tínhamos esta casa maravilhosa fechada para nós. Hoje está aberta ao público, está a Avenida dos Aliados aberta à cidade. O FC Porto e a cidade confundem-se de tal maneira que é impossível e inacreditável que a Câmara durante tantos anos tenha fechado as portas ao FC Porto como seria absurdo o FC Porto não abrir sempre as portas à Câmara Municipal”, recordou Pinto da Costa, antes de deixar também uma mensagem a todos os adeptos que, por estarem mais longe, não seguiram a festa como desejavam.

“Que todos os adeptos saibam que todos nós no FC Porto que temos responsabilidade trabalhamos a pensar neles, a pensar nesta noite todos os anos e vamos fazer tudo para que isto se repita muitas vezes”, concluiu o presidente dos azuis e brancos, que festejou o 23.º Campeonato como líder e o 30.º do clube.