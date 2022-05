O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) lançou este domingo um aviso amarelo, por causa das previsões de mau tempo, para sete das nove ilhas do arquipélago.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão registar, a partir das 15:00 deste domingo, precipitação, por vezes forte, vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas que até 100 quilómetros/hora, enquanto o mar estará alteroso a tempestuoso, com ondas que poderão atingir os seis metros.

Segundo o IPMA, as ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), vão também registar um agravamento das condições meteorológicas, a partir das 18:00 deste domingo, devido à precipitação, que poderá ser, por vezes forte, vento forte a muito forte de sudoeste, também com rajadas até 100 km/h e com ondas até cinco metros.

O agravamento do estado do tempo nos Açores resulta de uma depressão cavada, situada a oeste do arquipélago, e de um sistema frontal associado, que estão a atravessar os Açores, mas que não deverão atingir, com a mesma intensidade, as ilhas do Grupo Ocidental (São Miguel e Santa Maria), onde as rajadas de vento não deverão ultrapassar os 75 km/h.

O SRPCBA apela às populações para que mantenham limpos os sistemas de drenagem nas suas moradias, guardem objetos soltos do jardim e caixotes do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento, fechem bem portas, janelas e persianas e abriguem os animais, particularmente os domésticos.

As recomendações de segurança são também extensíveis às zonas costeiras, no sentido de serem reforçadas as amarrações das embarcações de pesca ou de recreio, e para que as pessoas tenham especial cuidado na circulação junto às zonas ribeirinhas e não pratiquem atividades náuticas.