Várias pessoas foram baleadas este domingo numa igreja na Califórnia, anunciaram as autoridades, citadas pelas agências internacionais.

A AP noticia que o tiroteio aconteceu em Laguna woods, segundo o departamento da polícia de Orange.

“Detivemos uma pessoa e recuperámos a arma que poderá estar envolvida”, escreveu no Twitter o mesmo departamento, sem acrescentar mais detalhes. Há ainda a informação que quatro pessoas estão em estado grave, e uma com ferimentos ligeiros. As vítimas são todas adultos e foram transportados para o hospital. Uma pessoa morreu no local.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022