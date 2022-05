Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Corina Amor, uma imunologista espanhola de 27 anos, defendeu a tese de doutoramento sobre uma terapia experimental que destrói as células responsáveis pelo envelhecimento e cancro. Agora, dois anos depois, a cientista abriu oficialmente o seu grupo próprio de investigação, intitulado “Amor Lab”, sob a alçada do reconhecido Laboratório Cold Spring Harbor, em Nova Iorque. No centro da investigação que lidera estão as células senescentes, frequentemente alvo da atenção dos cientistas, que podem ser a chave para uma espécie de “elixir da juventude” que poderá permitir aumentar a vida humana (em tempo e em qualidade).

Em primeiro lugar explicar o que são células senescentes. À medida que a vida de um ser humano avança as células dividem-se por meio de um processo chamado mitose, que trava quando elas encontram alguma forma de alerta, como um problema no material genético. Poucas semanas depois disso, as células entram numa espécie de “modo de urgência” que as impede de continuarem a dividir-se. Esse “modo de urgência” não pode voltar atrás: uma célula cuja divisão é travada não pode voltar a multiplicar-se. Essas células são as senescentes e acumulam-se com o passar do tempo.

O problema não é o aumento do número de células senescentes, algo que tende a acontecer à medida que envelhecemos — mas não se sabe porquê. Na verdade, apesar de parecerem motivar esse envelhecimento, elas são o resultado de um processo que serve para que as células não se reproduzam de forma errada e deem origem a doenças como o cancro. Além disso, também ajuda a curar feridas e a reparar tecidos.

Normalmente, as células senescentes têm um “programa de auto-eliminação” que provoca inflamações de propósito para recrutar o sistema imunitário e fazê-lo varrê-las para fora do organismo. Chama-se apoteose.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isso é bom porque, assim, as células não se acumulam, as proteínas não se produzem e o organismo não envelhece. No entanto, esse programa parece enfraquecer com o avançar do tempo e as células senescentes deixam de ser varridas com tanta eficácia. Tornam-se células-zombie. E, então, o ser humano começa a envelhecer.

Ora, aquilo que Corina Amor descobriu é que ao usar os linfócitos T modificados (que já são usados com sucesso em alguns linfomas ou leucemias), também conhecidos por CAR-T, é possível eliminar também as células senescentes.

Em entrevista ao El País, a cientista confirma que já foi possível aumentar a duração de vida em ratos de laboratório através da remoção das células senescentes. “Tem havido muito interesse em tentar replicar os resultados com medicamentos que possam ser administrados em humanos. Um dos primeiros estudos foi feito com medicamentos — chamados dasatinib e quercetin — que permitiu aumentar em 36% o tempo de vida dos ratos. Quisemos investigar se as nossas células CAR-T podiam fazer a mesma coisa e vimos grandes melhorias ao nível do envelhecimento”, explica a imunologista acrescentando que foi possível ver “algum aumento no tempo de vida, mas principalmente de uma vida saudável”.

“Por exemplo, a nível metabólico estes ratos têm uma tolerância à glicose muito melhor. Com a idade é normal o desenvolvimento de diabetes tipo 2, nestes ratos não. Estão em melhores condições físicas”, nota a investigadora que diz “acreditar que será possível melhorar em muito a qualidade de vida em idades mais avançadas”.

Acredito que é possível aumentar a vida até aos 130, vivendo até aos 100 anos com boa qualidade”, diz Corina Amor, classificando esse avanço como “bastante significativo”.

Caso as células senescentes sejam eliminadas, a investigadora defende na entrevista que será possível “envelhecer mais devagar e viver mais”. “Mas vai morrer de qualquer maneira em algum momento. Acho que [a vida humana] pode ser estendida, até aos 120, 130 anos é razoável”.

“Um dos problemas que noto no campo do envelhecimento é que as pessoas tendem a esticá-lo demais. Não há problema em ser otimista e geralmente sou muito otimista, mas acho que o mais importante é focarmo-nos no que podemos realmente fazer e isso é aumentar a qualidade de vida e maximizar os anos de vida”, diz a cientista.

Sobre os próximos passos para avançar na investigação, Corina Amor diz que o hospital Memorial Sloan Kettering, em Nova Iorque, está a tentar avançar para fazer um teste clínico dentro de dois anos para testar na área da fibrose hepática, uma doença relacionada com a alimentação que pode ser irreversível e que afeta uma grande fatia da população.

Por ser um procedimento muito caro, a terapêutica com células CAR-T está ainda limitada a um pequeno número de doentes e geralmente é uma opção de última linha depois de esgotadas várias tentativas de tratamento. Corina Amor acredita que, caso a terapêutica com as CAR-T funcione, sem efeitos secundários, pode passar a ser usada em várias doenças crónicas como fibrose hepática, fibrose pulmonar, diabetes ou cancro.