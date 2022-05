Argentino Paulo Dybala despede-se da Juventus

O futebolista argentino Paulo Dybala anunciou no domingo a sua saída da Juventus, de Itália, onde se encontra há sete temporadas, numa nota publicada nas suas redes sociais na Internet em que se despede dos adeptos.

“Amanhã [segunda-feira] será o meu último jogo com esta camisola. É difícil imaginar, mas será a despedida. Não será fácil, mas entrarei em campo com um sorriso e cabeça erguida”, disse o avançado, de 28 anos, no Instagram.