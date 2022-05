Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A apresentadora Laura Pausini, uma das responsáveis pelo entretenimento durante a final do Festival da Eurovisão de 2022 em Turim, no sábado, teve de abandonar o palco durante cerca de 20 minutos.

Na sua conta da rede social Instagram, a cantora italiana explicou o motivo que a levou a ausentar-se da apresentação da cerimónia.

Quero acalmar toda a gente e dizer que estou bem”, começou por explicar a cantora numa publicação feita domingo. “Durante a final tive uma quebra de tensão e por isso tive de parar uns 20 minutos, por recomendação dos médicos que me ajudaram e a quem agradeço muito.”

Laura Pausini disse ainda que os últimos seis meses foram “repletos de trabalho” e que, este momento da final da Eurovisão, foi uma cedência ao stress. “Mas estou feliz por ter terminado a noite com os meus queridos colegas Alessandro Cattelan e Mika, e por ter podido, em conjunto com eles, anunciar os vencedores do festival, a maravilhosa Ucrânia.”

O grupo ucraniano Kalush Orchestra foi o grande vencedor da gala de sábado, com a canção “Stefania”. Portugal, representado por Maro e a música “Saudade, Saudade”, conquistou o 9º lugar.