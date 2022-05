O filme “Bob Cuspe — Nós Não Gostamos de Gente”, do realizador brasileiro César Cabral, recebeu o troféu de melhor longa-metragem de animação dos Prémio Quirino, que reconhecem o cinema de animação do espaço ibero-americano.

Além de “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente” estavam nomeados na mesma categoria “Valentina”, coprodução hispano-portuguesa da espanhola Chelo Loureiro, que venceu este ano o Goya de Melhor Filme de Animação, bem como “Ainbo la guerrera del Amazonas”, de Jose Zelada e Richard Claus, uma coprodução entre o Peru e os Países Baixos, e o filme brasileiro “Meu tio José”, de Ducca Rios.

“Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente” é um ‘road-movie’ pós-apocalíptico, protagonizado pela personagem da cultura ‘underground’ do Brasil dos anos 80, criado pelo cartunista Angeli, que dá nome do filme.

A longa-metragem venceu ainda o prémio de Melhor Som e Melhor Banda Sonora Original de filme de animação ibero-americano.

Na cerimónia de entrega, realizada no sábado, no Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, “Bestia”, dirigida por Hugo Covarrubias, conquistou o prémio de Melhor Curta-metragem de animação.

A ‘curta’ baseia-se na história de uma agente da polícia secreta, durante a ditadura militar no Chile, e é inspirada em acontecimentos reais.

[o trailer de “Bob Cuspe”:]

Os vencedores foram escolhidos por um júri formado por Sebastian Debertin (KiKA, Alemanha), Magdiela Hermida Duhamel (LatinX in Animation, Estados Unidos), Zofia Jaroszuk (Animoon, Polónia), Kenneth Ladekjær (Sun Creature Studio, Dinamarca) e Hernán La Greca (diretor criativo e de conteúdos, Estados Unidos).

Na quinta edição dos prémios competiram 19 obras, de 12 países, em nove categorias: longas-metragens, séries, curtas-metragens, ‘curtas’ escolares, produções por encomenda, animação de jogos vídeo, desenho de som e música original, desenvolvimento visual e design de animação.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.