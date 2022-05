A vereadora da CDU da Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, esta segunda-feira, mostrou-se preocupada com as condições de alguns bairros da cidade, como o bairro do Bom Sucesso, em Lordelo do Ouro e Massarelos, onde existem varandas que “ameaçam ruína”.

À margem da reunião privada do executivo, a vereadora da CDU disse aos jornalistas ter questionado a maioria independente sobre as condições de alguns bairros da cidade, como o bairro do Bom Sucesso, onde 84 dos 128 fogos se encontram sob gestão da empresa social Domus Social.

Há varandas que estão a ameaçar ruína e são necessárias obras urgentes ali. A câmara refugia-se que o bairro é misto, uma parte é privada e outra municipal, mas também há varandas a ameaçar ruína que são municipais”, afirmou.

Situado na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, o bairro do Bom Sucesso foi construído em 1958. Dos 128 fogos que constituem o bairro e que se distribuem por seis blocos, a Domus Social gere 84 e 44 foram alienados.

Para Ilda Figueiredo, além da necessidade de “obras urgentes”, existe “um problema de diálogo e apoio que a Domus Social tem de fazer com os moradores para ajudar a resolver a situação daqueles que moram em fogos privados”, dadas as suas “carências económicas”.

“Foram dadas algumas explicações de que esse diálogo tem estado a ser feito e vai prosseguir“, referiu a vereadora.

Além do bairro do Bom Sucesso, Ilda Figueiredo alertou para necessidade de se “arranjar o espaço público e as vias” perto do bairro Leonardo Coimbra, situado na freguesia de Paranhos e gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

“Os moradores contestam sistematicamente as obras porque não foram ouvidos”, referiu, acrescentando que o vereador do Urbanismo garantiu que “alguma coisa vai ser revista antes de as obras terminarem”.

Ilda Figueiredo disse ainda ter alertado o executivo para a necessidade de se “alterar a matriz do regulamento de acesso à habitação municipal da Domus Social”, pedido para o qual disse ter ficado “sem resposta”.

“A atual matriz não está a aceitar inscrições de algumas pessoas com graves carências sociais. Tenho sistematicamente sido contactada por pessoas que não conseguem esse acesso”, salientou, dando nota que “já tinha sido prometida uma revisão da matriz” e que a CDU continua à espera que tal aconteça.

Aos jornalistas, Ilda Figueiredo adiantou ainda que 500 mil euros inscritos nos compromissos plurianuais da Domus Social, cuja proposta foi aprovada com a sua abstenção, iriam permitir resolver “o problema de alguns painéis solares instalados em bairros municipais que não funcionam”, como o bairro do Falcão ou Monte da Bela.