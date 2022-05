Um homem, de 27 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, tendo os militares apreendido 767 doses de heroína e 505 euros em numerário, no concelho de Odemira (Beja), tendo sido anunciado esta segunda-feira.

O Comando Territorial de Beja da GNR explicou, em comunicado, que o alegado traficante foi detido na passada sexta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal de Odemira da Guarda.

No âmbito de uma ação de policiamento direcionada para o combate ao tráfico de estupefacientes, o homem foi detetado, “em flagrante, a realizar uma transação” de droga, indicou a GNR.

As diligências policiais incluíram a realização de uma busca à residência e à viatura do suspeito, que permitiu apreender as 767 doses de heroína e os 505 euros em numerário, assim como três telemóveis, uma balança de precisão e diversos artigos de acondicionamento e embalamento de estupefacientes.

No sábado, o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Cuba, igualmente no distrito de Beja, e ficou em prisão preventiva.