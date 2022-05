Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Além do Goodwood Festival of Speed, o evento que reúne alguns dos modelos de competição e de série mais sofisticados e modernos do mercado, o circuito britânico recebe igualmente o Goodwood Revival, onde são os modelos históricos que dominam. Mas isso não implica que não exista espaço para as crianças, para as quais está reservada a Settrington Cup, em que para ganhar é necessária alguma força… nas pernas.

Na pista em que os supercarros põem à prova a potência dos seus motores e a eficácia dos aprimorados chassis, a miudagem concentra-se em dar ao pedal. Sim, porque a Settrington Cup está reservada a carros, mas movidos a pedais. A prova está aberta a petizes dos 4 aos 11 anos, na essência os ases do volante de amanhã.

A máquina utilizada pelos (muito) jovens pilotos é o Austin Junior 40, um carro a pedais que ainda hoje é fabricado pela J40 Motor Company, que já produziu mais de 30.000 unidades deste divertido brinquedo desde 1946, graças à criatividade do patrão da Austin, Sir Leonard Lord.

O modelo em causa é um roadster, única forma de conseguir “enfiar” miúdos de estatura mais avantajada – e até adultos – dentro do J40, sendo que é possível ver em Portugal um destes exemplares, no Museu do Caramulo.

A competição das crianças está marcada para o fim-de-semana de 17 e 18 de Setembro, com a partida a ser realizada tipo Le Mans, com os Austin J40 parados de um lado da pista e os concorrentes do outro, a correr em direcção às suas montadas. Veja aqui o empenho dos pilotos: