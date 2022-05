A divulgação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023) vai estar em destaque nos Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), em Fátima, que este ano têm a Jordânia como destino convidado.

A importância do turismo religioso vai voltar a ser debatido de forma presencial em Fátima, nos dias 23 e 24 do mês de junho, com a realização dos X Workshops Internacionais, organizados pela Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO).

O certame, apontado como um dos mais relevantes encontros mundiais de profissionais de turismo religioso, teve em 2021 uma edição apenas no formato online, devido às contingências decorrentes da pandemia de Covid-19.

Este ano, nos dias 23 e 24 de junho, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, os empresários do setor vão poder reunir-se de forma presencial, estando também prevista a participação virtual para os que não possam estar presentes na Cova da Iria.

Neste contexto, o bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, que preside à Fundação JMJ Lisboa 2023, participa na conferência inaugural do evento para sublinhar “a importância deste evento-celebração da Igreja Católica, anunciado para 1 a 6 de agosto de 2023, com os eventos principais em Lisboa e iniciativas nos dias anteriores nas várias dioceses do país [as chamadas pré-jornadas]”, informou a organização dos Workshops Internacionais de Turismo.

Instituída, por João Paulo II em 1985, a Jornada Mundial da Juventude contou desde sempre com a participação de papas. A Organização da JMJ Lisboa já confirmou a presença do papa Francisco nos eventos-celebrações em Lisboa.

Os Workshops Internacionais de Turismo Religioso “têm como objetivos promover uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, promover internacionalmente Portugal enquanto destino privilegiado de Turismo Religioso e reforçar a importância do Turismo Religioso no contexto do setor turístico mundial”, adiantou a organização.

Entretanto, foi anunciado que uma delegação da Jordânia participará nos Workshops na manhã de dia 23, para apresentar este país árabe, que este ano é o país convidado para o encontro.

A ACISO conta na organização com a colaboração da câmaras municipais de Ourém e da Guarda e do Santuário de Fátima.

Em paralelo ao programa principal, terão lugar workshops sobre a “Herança Judaica”, na Guarda, e “Experiências turísticas em Fátima e na Região”.