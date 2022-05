Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder da Coreia do Norte criticou as autoridades de saúde do país pela resposta que está a ser dada à pandemia e ordenou às Forças Armadas que ajudem na distribuição de medicamentos, numa altura em que o país anuncia o primeiro surto de Covid-19.

Kim Jong-un, citado pela agência KCNA, avisa que as falhas na distribuição de medicamentos ocorreram porque “as autoridades responsáveis pelo fornecimento não arregaçaram as mangas, sem reconhecer adequadamente a crise atual”.

Segundo o The Guardian, o líder norte-coreano visitou várias farmácias na capital do país, onde criticou a incapacidade de as manter abertas em permanência, caracterizando a atitude das autoridades de saúde como “irresponsável”. Kim Jong-un voltou-se então para o exército, que convocou para assumir a entrega dos medicamentos.

“Enquanto visitava uma farmácia, Kim Jong-un viu com os seus próprios olhos a escassez de medicamentos na Coreia do Norte”, disse à agência AFP Cheong Seong-jang, investigador do Instituto Sejong. “A situação pode ser mais séria do que ele pensava”, acrescenta.

O país mantém desde 2020 uma política de confidencialidade sobre os dados da pandemia. A Coreia do Norte anunciou, na quinta-feira passada, o primeiro caso de Covid-19 em dois anos e, menos de 24 horas depois, Pyongyang divulgava uma morte por conta de complicações associadas à doença.

A agência KCNA disse que até 15 de maio, um total de 50 pessoas morreram, mas não há informações sobre o número de pessoas que testaram positivo à Covid-19. Avança ainda que há 1.213.550 casos do que Pyongyang chama uma “febre” de origem desconhecida, que diz ter começado a circular no final de abril. Mais de meio milhão está atualmente a receber tratamento médico, sem especificar se se devem ao vírus que provoca a Covid-19.

A Coreia do Norte impôs um confinamento geral na quinta-feira, depois de confirmar as primeiras infeções pela variante Ómicron. Kim Jon-un está agora à frente do centro de resposta face à doença, supervisionando pessoalmente as reuniões de emergência diárias sobre o surto, que diz estar a causar “grande agitação no país”.

Peritos reconhecem que o surto de Covid-19 pode ter consequências devastadoras para a Coreia do Norte tendo em conta que a população norte-coreana não está vacinada e que o sistema de saúde é visto como um dos piores do mundo.

Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-coreanos em Seul considera que as críticas públicas de Kim são um sinal de que a situação no terreno é sombria. Yang pensa que a Coreia do Norte vai necessitar de ajuda internacional para ultrapassar o problema.