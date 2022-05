O Reino Unido indicou esta segunda-feira que o Presidente bielorrusso está a ponderar o seu apoio à invasão russa da Ucrânia, de forma a evitar a participação militar direta no conflito devido ao risco de sofrer sanções do ocidente.

O Ministério da Defesa britânico, citando informações do mais recente relatório do serviço de informação militar, publicou na rede social Twitter a informação de que a Bielorrússia anunciou o envio de forças de operações especiais para fronteira com a Ucrânia, bem como unidades de defesa aérea, artilharia e mísseis no oeste do país.

A presença de forças bielorrussas perto da fronteira provavelmente determinará [o posicionamento] das tropas ucranianas, que não poderão ser enviadas para apoiar as operações em Donbass”, referiu o relatório.

O documento acrescentou que, apesar das especulações, “até ao momento, as forças bielorrussas não estiveram diretamente envolvidas no conflito”, embora o território bielorrusso tenha sido usado pelos russos no seu avanço inicial sobre Kiev e Chernigiv.

“O Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko provavelmente está a ponderar o apoio à invasão da Rússia com o desejo de evitar o envolvimento militar direto com o risco de sanções ocidentais, uma resposta ucraniana e possível insatisfação nas forças armadas da Bielorrússia”, afirmou o relatório.