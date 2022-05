Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marco Gonçalves, conhecido como Marco Orelhas, entregou-se esta manhã à Polícia Judiciária do Porto, avançou o Correio da Manhã. O homem esteve em fuga durante uma semana e foi agora constituído arguido no processo da morte de Igor Silva, adepto do FC Porto, que foi esfaqueado durante os festejos do título do clube.

O filho de Marco Gonçalves, Renato Gonçalves, foi detido na semana passada e, depois de ter sido presente a um juiz, ficou em prisão preventiva. Nessa altura, Marco Gonçalves, que pertence à claque dos Super Dragões, enviou um requerimento ao DIAP do Porto, dizendo que queria entregar-se.

O Correio da Manhã avança ainda que Marco Gonçalves recusou prestar declarações à Polícia Judiciária e vai ficar em liberdade.