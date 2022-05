O avançado de 17 anos do Blackpool F. C. Jake Daniels, tornou-se esta segunda-feira no primeiro jogador do Reino Unido a declarar publicamente ser gay em mais de 30 anos, depois de Justin Fashanu ter feito o mesmo em 1990. Um gesto muito elogiado por várias personalidades do mundo do futebol, que destacaram a coragem do futebolista.

O ex-defesa do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, Gary Neville, garantiu ter sentido um “orgulho imenso” em Daniels e descreveu o gesto do jovem jogador como “um grande, grande momento para o futebol“.

O ex-jogador explicou ainda que, tendo estado no comité da Associação de Futebol Profissional de Inglaterra, a questão da orientação sexual era um ‘calcanhar de Aquiles’ do futebol inglês, uma vez que nenhum jogador se sentia confortável o suficiente para se assumir como gay.

Gary Neville abordou ainda o ambiente de balneário como um contexto desfavorável ao assumir da homossexualidade. “Sabemos que agora é algo que é aceitável do ponto de vista dos fãs, mas um balneário pode ser um lugar malicioso. Existe cerimónias de iniciação, pressão dos pares, situações semelhantes. Imaginem como deve ter sido para um rapaz de 16 anos passar por um ambiente cheio de egos como esse.”

No futuro, disse ainda à Sky Sports, Gary Neville espera que um jogador de futebol assumir a homossexualidade seja algo normal e que, “daqui a 10 ou 15 anos, não seja visto como um anúncio”.

Também a Premier League manifestou o seu apoio ao futebolista, relembrando que a sociedade é mais forte “quanto toda a gente se sente bem vinda”.

We support Jake and believe football is for everyone

Clubs & communities are stronger when everyone feels welcome, on and off the pitch. It's up to all of us to make that happen, which is why we should all speak out against discrimination and in support of the LGBTQ+ community pic.twitter.com/mWJ8o70iD5

— Premier League (@premierleague) May 16, 2022