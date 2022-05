Este programa apoia iniciativas por todo o país que estão a tornar o mundo mais sustentável. De dois em dois meses, três projetos diferentes vão a votação no Planeta Zero.

Neste vídeo, damos-lhe a conhecer melhor dois dos muitos projetos que já apoiámos: o programa Cão de Gado do Grupo Lobo e o projeto de Regeneração da Ribeira do Zambujeiro do Freixo do Meio.

Já imaginou poder dar o seu contributo para projetos de regeneração de ecossistemas apenas com um clique? Ou para evitar a extinção do lobo no território português? Ou mesmo incentivar projetos de reconstrução de casas de associações de apoio socioambiental? A iniciativa Apoiar Projetos do Planeta Zero permite-lhe isso mesmo: ajudar projetos de sustentabilidade de uma forma muito simples e rápida. Como? Votando no seu projeto favorito à distância de um clique.

O apoio monetário do programa Apoiar Projetos é de 10 mil euros — que são distribuídos pelos participantes proporcionalmente ao número de votos dos clientes Planeta Zero. Para votar basta ser cliente EDP Comercial, estar inscrito no Planeta Zero, e depois só precisa de ir à área de cliente da sua App Zero e entrar gratuitamente no mundo Planeta Zero onde vai encontrar toda a informação sobre cada um dos projetos que querem encorajar este planeta a percorrer um caminho mais sustentável.

Neste momento estão três na corrida! Durante o mês de maio e junho, poderá votar no projeto CRIDO (Centro de Recuperação e Interpretação do Ouriço) da Amigos Picudos, associação que se propõe a recuperar o ouriço europeu; no Projeto Rios da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), cuja missão é limpar rios e ribeiras, remover espécies invasoras e trabalhar para a requalificação das margens; ou na associação Faia Brava que, com o programa Impulso para a Regeneração, quer implementar um novo modelo de reflorestação, que privilegia as árvores autóctones resistentes à seca.

Estes são os próximos projetos a mudar o mundo e, a julgar pela experiência dos participantes anteriores, só podemos esperar grandes resultados.

Quem já ganhou com os seus votos?

Entre os vencedores anteriores estão projetos como a Reflorestar Portugal que, com este apoio, construiu um viveiro; a Ocean Alive, cooperativa que quer levar às escolas de todo o país apresentações virtuais sobre a proteção dos Oceanos; a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que trabalha para a proteção das espécies selvagens de aves em Portugal e na Europa; ou a Bioliving, na missão de salvar os escaravelhos vaca-loura, ameaçados mas essenciais para os processos de decomposição que acontecem no solo e que permitem a regeneração de minerais.

Para além destes, o Planeta Zero apoiou igualmente projetos socioambientais, de economia circular e de redução de desperdício — a Just a Change, que leva voluntários a reconstruir ou reabilitar instalações de associações de solidariedade social; a Vintage for a Cause, que foi apoiada na realização de aulas de costura para mulheres com mais de 50 anos, incentivando à aprendizagem e economia circular com a criação de novas peças de roupa a partir do reaproveitamento de materiais; ou a Thirst Portugal, que promove ações que levam água potável às populações onde há escassez deste recurso.

O que aconteceu no Freixo do Meio?

Para Ana Vasconcelos, o facto de a votação ser feita pelos clientes Planeta Zero, envolve esta comunidade nos problemas ambientais e na necessidade de os resolver. “Proporciona às pessoas poderem escolher e depois até virem ver o que fazemos. É regeneração Participativa”, afirma.

O Montado do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, é uma quinta de produção agrícola que não usa métodos destrutivos — como os pesticidas ou produção intensiva — e é um projeto particularmente preocupado com a manutenção do ecossistema do montado, muito característico do Alentejo.

Com o prémio que alcançaram, estão a regenerar a ribeira do zambujeiro, plantando árvores e arbustos característicos das margens de rios e ribeiros, como carvalho português, o freixo, os choupos, arbustos como o pilriteiro, o aderno, o medronheiro, as giestas. A ideia é que as suas raízes façam a água penetrar e reter-se no solo, ao invés de a deixar escorrer pelo leito do ribeiro, na época das chuvas. As copas das árvores, por outro lado, criarão uma sombra que dificultará a evaporação. É claro que este é um trabalho para o futuro! Há que esperar que as árvores se tornem adultas e, nessa altura, a ribeira do zambujeiro deixará de ser apenas sazonal e trará frescura e água a este território durante todo o ano.

Outro programa que o apoio do Planeta Zero viabilizou foi a operação gaio, que quer incentivar esta ave a deixar bolotas pelo território. Este pássaro é comum no Alentejo: alimenta-se de bolota e sabe que é nesta zona que ela existe em quantidade e qualidade.

O gaio tem ainda uma função reflorestadora importante: vai guardando bolotas pelo território para se alimentar mais tarde. No entanto, acaba por não as recolher todas e aquelas que deixa esquecidas crescem e tornam-se a próxima geração de carvalhos. “Acreditamos que faz parte da inteligência do sistema”, diz Ana Vasconcelos, que deixou vários comedouros de bolotas pelo Montado do Freixo do Meio para que os gaios se sirvam à vontade.

O cão de gado recupera o lobo e raças caninas

Outro projeto que já foi apoiado pelo Planeta Zero foi o programa Cão de Gado, do Grupo Lobo. Este grupo foca-se na proteção do lobo ibérico e em resolver uma das suas grandes ameaças: os pastores e produtores pecuários que os atacam para proteger o seu gado. A resposta mais eficaz a isto está na recuperação dos chamados cães de gado, raças portuguesas de cães que acompanham os rebanhos para os proteger de ameaças como lobos. “Os resultados têm sido muito positivos em termos de eficácia dos cães — estão de facto a reduzir o número de prejuízos [pecuários], ao nível dos 70%”, explica Sílvia Ribeiro, bióloga responsável pelo programa.

O Cão de Gado entrega cachorros de raças como Rafeiro Alentejano, Serra da Estrela ou Castro Laboreiro a pastores, acompanhando-os no seu crescimento e educação. Com a contribuição do voto dos clientes Planeta Zero, conseguiu reforçar o apoio em cuidados veterinários e em alimentação oferecida aos pastores durante o desenvolvimento destes animais.

O facto de os clientes votarem para atribuir este prémio, “pareceu-nos interessante porque aumentava a visibilidade do nosso programa e vai ao encontro do espírito do Cão de Gado, que tem a ver com aumentar a sustentabilidade e conservação da natureza”, diz Sílvia Ribeiro, que vê no Cão de Gado uma oportunidade para “contribuir para manter os mosaicos agrícolas e toda a biodiversidade que está associada a esse tipo de habitats”.

Agora que já conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, não deixe de votar nos programas a concurso no Apoiar Projetos, no Planeta Zero. O seu voto faz a diferença.