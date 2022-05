Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um pouco por todo o mundo, durante a madrugada de domingo para esta segunda-feira, o eclipse total da Lua proporcionou uma paisagem de tons a oscilar entre o vermelho e o laranja. Popularmente conhecido como “Lua de Sangue”, Portugal esteve na rota deste fenómeno astronómico — que poderia ser observado entre as 3h28 e as 7h52 de Lisboa — só que as nuvens impediram uma boa visibilidade.

Quem tentou, mas não conseguiu observar a “Lua de Sangue” ou quis evitar uma noitada à beira do primeiro dia útil da semana (ou foi dormir, desconhecendo o que iria acontecer) tem outra oportunidade no dia 8 de novembro: há outro eclipse lunar total nessa data. Será já outono, mas talvez a meteorologia ajude mais.